وفد من المعونة الأمريكية يزور جنوب كردفان

كادقلي (smc)

كشفت مفوضية العون الإنساني بولاية جنوب كردفان عن قيام وفد من المعونة الأمريكية بزيارة للولاية للوقوف ميدانياً على سير العمل الإنساني بجنوب كردفان.

وقال مفوض المفوضية اللواء (م) خضر طويل حسين في تصريح لـ(smc) إن زيارة المانحين إستمرت لمدة يومين وذلك لمتابعة برامج العون الإنساني على أرض الواقع، موضحاً أن وفد المانحين جاء لتقديم خطط تخص برامج العون الإنساني في جانب العودة الطوعية.

وأكد مفوض العون الإنساني بجنوب كردفان على مواصلة العمل حتى يعود النازحون إلى مناطقهم.