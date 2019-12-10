الفاشر (smc)

كشف والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، عن مشاركة وفد من معسكرات النازحين بالولاية كمراقب في مفاوضات السلام بجوبا.

وقال الطيب في تصريح لـ(smc) إن النازحين هم جزء أصيل من المجتمع لذلك سيشاركوا كمراقبين في مؤتمر جوبا، مؤكداً أن تحقيق السلام العادل والشامل من الأولويات، آملاً أن تكون جولة المفاوضات الحالية هي النهائية لتحقيق السلام ، كاشفاً عن زيارة وفود من قيادات الحركات للولاية للتبشير بعملية السلام منها “حركة مناوي وحركة العدل والمساواة” . ودعا الوالي مجتمع دارفور لتضافر الجهود من أجل تحقيق السلام وتعزيزه.