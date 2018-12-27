وفد من وزارة الثروة الحيوانية بالسعودية لمتابعة ملف التصدير

الخرطوم (smc)

كشفت وزارة الثروة الحيوانية عن تفاهمات مع المملكة العربية السعودية بشأن تصدير الماشية السودانية، في وقت أعلنت عن وجود وفد من الوزارة لمتابعة ملف التصدير مع المملكة.

وقال أدم دقاش وزير الثروة الحيوانية في تصريح لـ(smc) أن خطة الوزارة لعام 2019م تستهدف زيادة الصادرات خاصة الماشية واللحوم الحية بجانب زيادة حجم صادرات الجلود، مبيناً أن قطاع الثروة الحيوانية يعتبر من الموارد المتجددة ويشكل أحدى دعامات الأستقرار الإقتصادي والتنمية المستدامة بالبلاد .

واوضح دقاش أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للولوج لإسواق جديدة وذلك بزيادة الإنتاج والإنتاجية بمواصفات عالية الجودة ، مؤكداً أن السودان يمتلك ثروة حيوانية متجددة وبنسبة رعوية سليمة ومعافاة تمكنها من تحقيق الأمن الغذائي .