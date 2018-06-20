وفد من وزارة النفط بجنوب السودان يزور الخرطوم نهاية يونيو

مصفاة الخرطوم توفر 60% من احتياجات المواد البترولية

الخرطوم (smc)

كشفت وزارة النفط والغاز عن وصول وفد من دولة جنوب السودان برئاسة وزير النفط للبلاد نهاية يونيو الجاري لبحث كيفية رفع الإنتاج النفطي.

وقال سعد الدين البشري وزير الدولة بالوزارة في تصريح لـ(smc) أن زيارة الوفد تأتي في إطار مواصلة تنفيذ الإتفاقيات بين حكومة البلدين لرفع الإنتاج في حقول دولة جنوب السودان ، مشيراً إلي أن وزير النفط بدولة جنوب السودان سيرأس الوفد .

من جهة أخرى أكد البشري إنسياب المواد البترولية بصورة طبيعية وأنه لا توجد إشكالية في إمداد وتوزيع الوقود، مشيراً إلي أن مصفاة الخرطوم تقوم بتوفير حوالي (60%) من إحتياجات المواد البترولية ، مبيناً أن النسبة المتبقية يتم تغطيتها بالإستيراد.

وكان وفد سوداني يضم عدداً من المسؤولين قد زار جوبا خلال الشهر الجاري وناقش القضايا الإقتصادية بين البلدين أعقبه لقاء ثنائي بين وزيري النفط لبحث التعاون في مجال النفط وإستئناف الإنتاج في حقول جنوب السودان.