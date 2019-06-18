وكيل وزارة الصحة يستدعي ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان

أكد أن المنظمة تناول معلومات مغلوطة وكاذبة

الخرطوم (smc)

إنتقدت وزارة الصحة الإتحادية البيان الذي أصدره مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بشأن الأحداث الأخيرة بالسودان، مشيرة إلى أن البيان حوى الكثير من الإفادات التي لا تعبر عن الحقائق وأنه ينافي منهج المنظمة العالمية الحيادية في تناول القضايا بإعتبارها منظمة المرجع في الأمور الصحية.

وأبلغت مصادر مطلعة (smc) أن وكيل وزارة الصحة د. سليمان عبدالجبار قام بإستدعاء ممثلة المنظمة بالسودان وأثبت لها عدم صحة ماجاء في بيان المنظمة، وطالبها بإصدار بيان تصحيحي لكل الإفادات المغلوطة التي وردت في البيان خاصة ما يتعلق بالإدعاءات التي صاغها البيان بحدوث إقتحام للمؤسسات الصحية وحرقها والإعتداء على الكوادر الطبية العاملة وحدوث حالات إغتصاب في صفوف العاملات الصحيات، مشيرة إلى أن المدير القطري للمنظمة وقفت بنفسها على الأوضاع بالمستشفيات وإستمعت لمدرائها مباشرة في إجتماع بالوزارة حول عدم صحة هذه الإدعاءات.

وأكدت الوزارة أن البيان تناول معلومات مغلوطة وكاذبة وتم صياغته بأسلوب ليس فيه حيادية وقد سبب قلقاً لدى المواطنين والدولة، موضحة أن مثل هذه البيانات المغلوطة تسبب إنعكاسات سالبة دولياً تؤثر على الرعاية الصحية للمواطنين بالبلاد.