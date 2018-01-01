ولاية الجزيرة: ارتفاع نسبة الإيرادات إلى (3.7) مليار جنيه

بلغ حجم موازنتها للعام 2018م (3.8) مليار

مدني (smc)

كشفت ولاية الجزيرة عن إجازة موازنتها للعام 2018 من قبل مجلس حكومة الولاية، مشيرة إلى أن حجم الموازنة بلغ (3,8) مليار جنيه بزيادة عن موازنة العام 2017 فاقت 9%.

وقال خالد حسين محمد وزير المالية والقوى العاملة بالولاية لـ(smc) إن الوزارة قامت بتخصيص (1.4) مليار للمشروعات التنموية وخدمات البنى التحتية، بزيادة بلغت 13% عن العام الماضي، موضحاً أن الإيرادات ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت (3.7) مليار جنيه بزيادة بلغت 11%.

ولفت حسين إلى أن موازنة هذا العام جاءت مواكبة للمتغيرات والأوضاع الاقتصادية واصفاً إياها بالموازنة الحقيقية والمستوعبة لمسيرة التنمية بمحليات الولاية الثماني