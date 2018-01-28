ولاية الخرطوم: بدء حملات ضبط الأسعار ومنع الإحتكار

الخرطوم (smc)

كشفت وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عن توجيهات من الولاية بأن تبدأ شرطة حماية المستهلك ممارسة أعمالها في ضبط الأسواق وإبعاد الوسطاء، إضافة إلى منع الأحتكار.

وقال عادل عبد العزيز مدير الإقتصاد بالوزارة في تصريح لـ(smc) إن التوجيه خاص بضبط الأسواق وإبعاد الوسطاء وفقاً لقانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك لسنة (2012م) بولاية الخرطوم، مشيراً إلى البدء الفوري في إنطلاقة حملات مشتركة تستهدف إلزام المتاجر بوضع بطاقات الأسعار بجانب حملات الوصول إلي المخازن والمواقع التي يوجد بها تخزين إحتكاري مؤثر على الأسعار، فضلاً عن مراجعة المخابز والصيدليات للتأكد من إستيفائها لشروط الترخيص الخاص بها.

وأوضح عبد العزيز أن الحملات ستشرف عليها نيابة حماية المستهلك، كاشفاً عن مشاركة الجهات الفنية المختصة في الحملات مثل المجلس الأعلى للأدوية والسموم والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ومندوبيّ وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وغيرهم من الفنيين.