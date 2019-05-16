ولاية الخرطوم تحدد 6 يونيو المقبل لبدء العام الدراسي

أعلنت وزارة التربية بولاية الخرطوم، عن بدء العام الدراسي الجديد (2019- 2020م)، في السادس من يونيو المقبل، على أن تكون نهايته في الثالث مارس 2020، وحددت الوزارة 24 فبراير 2020م موعداً لامتحانات شهادة الأساس للعام المقبل.وأكد مدير عام الوزارة عبدالله نصر أن الاستعدادات للعام الدراسي تجري بصورة طيبة، وأقر بوجود عجز في المعلمين، ونقل توجيهات والي الخرطوم الفريق الركن مرتضى عبدالله وراق، بسد النقص في المعلمين.

كما وجه بتوفير كل المستلزمات من كتاب وإجلاس وتحسين البيئة المدرسية، وأعلن نصر، تشكيل لجنة لإنفاذ توجيهات الوالي.

هذا وقد أعلنت الوزارة، الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة الأساس، وقد اشترك في المرتبة الأولى ١٢٥ طالباً وطالبة تحصلوا على مجموع ٢٧٩ درجة من المجموع الكلي ٢٨٠.

وبلغت نسبة النجاح 87,4% بزيادة 4% عن العام الماضي الذي بلغت فيه نسبة النجاح 87%.