ولاية الخرطوم: ترتيبات لإنشاء (250) منفذ للبيع المخفض

الخرطوم (smc)

أكدت ولاية الخرطوم وجود إقبال كبير من المواطنين على مراكز البيع المخفض التي أنشأتها الولاية بمحليات الولاية السبع، في وقت أعلنت فيه عن ترتيبات لزيادة عدد المنافذ لتصل بنهاية الربع الأول من هذا العام إلى(250) منفذ.

وقال د. عادل عبد العزيز الفكي مدير قطاع الإقتصاد بوزارة المالية والمستهلك بولاية الخرطوم لـ(smc) إن الولاية قامت بإنشاء هذه المنافذ لإمتصاص رد الفعل الناجمة عن ارتفاع الاسعار، كاشفاً عن إنشاء (50) موقع لتعاونيات العمل و(50) موقع بتعاونيات الأحياء بجانب(21) موقع للبيع المخفض بمحليات الولاية السبع، مبيناً أن هذه المواقع تقوم بتقديم السلع السبع الرئيسية بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة تصل إلى 20%.

وأوضح عبدالعزيز أن هذه المرحلة الأولى ستعقبها زيادة في عدد أسواق البيع المخفض والتعاونيات بمواقع العمل والأحياء السكنية، مشيراً إلى إستمرار الحملات الرقابية المكثفة وفقاً لقانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك، مؤكداً أن كل من يخالف القانون سيكون عرضة للإجراءات القانونية.