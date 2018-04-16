ولاية الخرطوم تطمئن على موقف توفير الغاز للمخابز والقطاع السكني

الخرطوم (smc)

جددت حكومة ولاية الخرطوم إلتزامها بقضية معاش الناس كقضية أساسية وفقاً للخطة الإستراتيجية للولاية لتخفيف العبء المعيشي عن المواطنين.

وقال د. عادل عبد العزيز الفكي رئيس لجنة السلع الإستهلاكية بوزارة المالية والإقتصاد بالولاية في تصريح لـ(smc) عقب إجتماع اللجنة العليا للمعالجات الإقتصادية برئاسة محمد حاتم سليمان نائب والي الخرطوم، إن الإجتماع وقف على الترتيبات المتعلقة بإستلام (15) ألف طن سكر من شركة سكر كنانة لتغطية حاجة الولاية من السلعة قبل وأثناء شهر رمضان، مشيراً إلى خطة تشرف عليها اللجان الشعبية بالمحليات وسيتم بموجبها تسليم المواطنين سلعة السكر، مبيناً أن الإجتماع أقرّ خطة توزيع دقيق الذرة المطحون بالتعاون مع معهد أبحاث الأغذية شمبات في حدود ألف طن ذرة تُخلط مع مائتي طن قمح وتوزع بأكياس (5) و(10) كيلو جرامات بسعر لا يتجاوز (5) جنيهات للكيلو عبر منافذ الولاية.

وأكد الفكي أن الإجتماع إطمأن على موقف توفر الغاز للمخابز وللقطاع السكني ووجه بالتنسيق مع وزارة البترول والغاز وإتحاد موزعيّ الغاز للتأكد من توفر غاز الطبخ.