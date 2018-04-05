ولاية الخرطوم توفر (20) ألف طن ذرة لشركات الدواجن

الخرطوم (smc)

كشفت وزارة المالية بولاية الخرطوم عن توفير (20) ألف طن من الذرة من المخزون الإستراتيجي لشركات الدواجن العاملة بالولاية.

وقال د. عادل عبد العزيز الفكي مدير قطاع الإقتصاد بالوزارة، رئيس لجنة السلع الإستراتيجية في تصريح لـ(smc) إنه تم توفير التمويل لشراء عدد مقدر من الكتاكيت مع الأعلاف اللازمة لها من المخزون الإستراتيجي لتكون جاهزة للتسويق قبل وأثناء شهر رمضان، مشيراً إلى ترتيبات مع وزارة الزراعة بالولاية لتوفير (الطماطم، الليمون، المانجو، الخيار والعجور) بكميات كافية خلال الشهر الفضيل.

وكشف الفكي عن عزم ولاية الخرطوم لعمل تعاقدات مع الولاية الشمالية وشمال كردفان لتوفير الكركدي، العرديب، البلح، القونقليس والفول المصري.