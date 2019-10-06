الخرطوم (smc)

كشفت عن صعوبة عمليات التوزيع بسبب الخريف ورداءة الطرق

أكدت وزارة التجارة والصناعة بولاية الخرطوم توفر الكميات المطلوبة من الغاز لتشغيل المخابز، مبينة أن الكميات المخصصة لولاية الخرطوم من غاز الطبخ ومن ضمنها المخابز تصل كاملة للولاية.

وكشف د. عادل عبدالعزيز مدير قطاع التجارة والتعاون وشئون المستهلك بالوزار في تصريح لـ(smc) عن وجود بعض العقبات في عمليات التوزيع بسبب ظروف الخريف ورداءة الطرق ، مشيراً إلى أن بعض الشركات تجد صعوبات في توصيل الغاز من المصفاة لداخل الخرطوم.

وأكد عبدالعزيز جهود ولاية الخرطوم الحثيثة لإيجاد الحلول العاجلة للمشاكل التي تواجه المخابز.