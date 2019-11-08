الخرطوم (smc)

كشفت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم عن خطة لإنشاء مدن صناعية جديدة، في وقت أكدت فيه إلزام التجار بوضع ديباجة علي المنتج للتأكد من سلامته وجودته.

وقال تاج الدين عثمان سعيد وزير الصناعة المكلف للولاية في تصريح لـ(smc) أن المناطق الصناعية لم تجد الإهتمام بالصورة المطلوبة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلي أنهُ تم عمل دراسات كاملة لتأهيل المناطق الصناعية الموجودة من خلال توفير الكهرباء والطرق والمياه، كاشفاً عن إنشاء مدن صناعية في الجيلي وغرب أمدرمان، مؤكداً العمل علي جعل المنتجات المحلية تنافس الخارجية في جودتها.

وأكد إن الرقابة علي الدقيق تحتاج لتدخل من الأجهزة الأمنية لإحكامها وضبطها إبتداء من خروجها من المطاحن وحتي وصولها للمخابز.