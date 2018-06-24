ولاية بغرب السودان تشهد انزلاقاً أرضياً للتربة

قام معتمد محلية بابنوسة بغرب كردفان الاستاذ ادم عقيدات حمودي بمرافقة لجنة الامن ومهندسي الجيولوجيا من هيئة توفير المياه بزيارة تفقدية لموقع الانزلاق الارضي بقرية الكلاعيت علي بعد 20 كيلو شمال مدينة بابنوسة ووقفوا علي حجم الانهيار والانزلاق الارضي الذي وقع بالمنطقة يوم الخميس الماضي نتيجة للامطار الغزيرة التي هطلت دون خسائر في الارواح .

وقال احد سكان المنطقة بانهم تفاجأوا بالانزلاق الذي حدث للتربة وقاموا بتبليغ الجهات المختصة بالمحلية وقال شهود من أهالي المنطقة بانهم لأول مرة يشاهدون مثل هذا الانزلاق الذي احاط بقريتهم .

وتشير/ سونا /الي أن الانفتاح في الارض بطول اكثر من خمسة كيلومترات وبعمق خمسة عشر مترا تقريبا في بعض الاماكن وبعرض تجاوز العشرة امتار ايضا في بعض المواقع .

من جانبه قرر معتمد المحلية ولجنة الامن بان يتم ترحيل هذه الاسر التي تجاور موقع الحدث فورا الي مكان آخر وآمن بالقرب من مزارعهم تفاديا لحدوث أية أخطار محتملة ولضمان السلامة العامة ، حتي وصول فريق مختص في الجيولوجيا من رئاسة الولاية لعمل دراسة للمنطقة .

وقرر المعتمد عقد اجتماع طاريء يوم الاحد بالمحلية مع الادارة الاهلية لشرح الموقف وعكسه للرحل الذين يقضون فترة الخريف بالمنطقة ، وذلك لتنويرهم بالابتعاد عن موقع الحدث مع مواشيهم .