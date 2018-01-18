ولاية سنار تستعد لزيادة الصادرات الزراعية

تستهدف زراعة 4.5 مليون فدان مطري

سنجة (smc)

كشفت ولاية سنار عن استعدادها زراعة (4.5) مليون فدان للقطاع المطري خلال الموسم الزراعي المقبل.

وقال المهندس أزهري خلف الله وزير الزراعة بالولاية في تصريح لـ(smc) إن خطة الولاية للموسم الزاعي (2018م)، تستهدف الزراعة من أجل الصادر، مشيراً إلى التوسع في زراعة السمسم لـ(2) مليون فدان، ومليون ونصف المليون فدان للذرة، وزهرة الشمس مليون فدان، و(400) ألف فدان محاصيل أخرى، مضيفاً أنه في الزراعة المروية سيتم إستهداف (260) ألف فدان، لافتاً إلى زيادة مساحة القطن إلى (100) ألف فدان، والذرة (100) ألف فدان، والمحاصيل الأخرى (60) ألف فدان، كاشفاً عن إستهداف (100) ألف فدان زهرة شمس وذرة شامية في الموسم الشتوي بجانب زراعة (10-20) ألف فدان قمح.

وأوضح خلف الله أنه سيتم زراعة (2.5) مليون فدان ضمن برنامج الحلول الزراعية المتكاملة، مشيراً إلى إستهداف (6) قنطار للسمسم، و(8) جوال متوسط للذرة المطري، و(10) قنطار متوسط للقطن.