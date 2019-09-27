ولاية شمال درافور تعلن فتح باب الإستثمار في التعدين

الفاشر (smc)

أعلنت ولاية شمال دارفور عن فتح باب الإستثمار في مجال التعدين بالولاية، مؤكدة أن الولاية غنية بخامات المعادن وعلى رأسها الذهب والمنجنيز.

وقال اللواء ركن مالك الطيب والي الولاية المكلف في تصريح لـ(smc) إن هناك عدد من الشركات تعمل في التعدين التقليدي والأهلي، مؤكداً منح تسهيلات للشركات التي لديها الرغبة للإستثمار بالولاية.

من جهة أخرى كشف الطيب عن وجود إنخفاض في حالات الإصابة بمرض الملاريا بعد الحملات التي نفذتها الولاية لمحاربة الباعوض الناقل للمرض وإفتتاح بعض المراكز الصحية بجانب العيادات المتحركة والمخيمات التي ساعدت في إستقرار الإوضاع الصحية بالولاية .