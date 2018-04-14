ولاية كسلا: تكوين لجان أمنية لمكافحة الجريمة بالأحياء

لترسيخ مفهوم الأمن مسؤولية الجميع

كسلا (smc)

كشفت حكومة ولاية كسلا عن تكوين لجان أمنية بالأحياء لمكافحة الجريمة وظواهر التهريب، في وقت حثت فيه على ضرورة مد الأجهزة الأمنية بالمعلومات عن أي ظواهر سالبة.

وأعلن د. يحيى الهادي مدير شرطة ومقرر لجنة الأمن بالولاية في تصريح لـ(smc) عن تكوين لجان لتعزيز العلاقة مع الأجهزة الأمنية وترسيخ مفهوم الأمن مسؤولية الجميع، مشيراً إلى عقد لجنة أمن الولاية للقاء تنويري مع منظمات المجتمع المدني والقيادات الأهلية لبحث دورها في مكافحة التهريب والظواهر السالبة والشائعات من خلال التوعية والتواصل مع قيادات المجتمع والشرائح الحيّة في محاربة الظاهرة، كاشفاً عن إختيار رئاسة الشرطة بالولاية مقراً لإلتقاء اللجان، مبيناً أن الجميع أبدوا إستعدادهم لتقديم المعلومات والتبليغ عن أي ظواهر سالبة فضلاً عن إبداء الوالي إستعداده لدعم اللجان مادياً ومعنوياً.

وفي سياق متصل كشف مدير الشرطة عن ضبط كميات كبيرة من السلع الإستهلاكية “الدقيق، السكر والزيت” في طريقها إلى إريتريا، مشيراً إلى القبض على الجناة المهرّبين وتقديمهم للمحاكمة.