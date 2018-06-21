(٤٦٤) مليون دولار لإنشاء مشروع سكر السوكي

شهد النائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، مراسم توقيع اتفاقية مساهمة وتمويل بين شركة سكر السوكي، وشركة بن سمار للتجارة والمقاولات، لإنشاء مشروع سكر السوكي بولاية سنار، بقيمة كلية بلغت ٤٦٤ مليون دولار.

وقال وزير الصناعة، موسى كرامة، إن المشروع ينفذ في مساحة 58 ألف فدان، وينتج في طاقته القصوى 200 ألف طن.

وأوضح كرامة أن المشروع ستصحبه العديد من مشاريع الإنتاج الحيواني والإيثانول، وأشار إلى الدور الكبير الذي سيلعبه المشروع في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال رئيس مجلس شركة بن سمار للتجارة، مسعد سعود بن سمار، إنه وجد تسهيلات كثيرة في عملية الاسثمار داخل السودان.

وأكد سمار دور المشروع في التنمية الزراعية العربية.