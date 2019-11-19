كادوقلي (smc)

دعت مفوضية العون الإنساني بجنوب كردفان إلي تخصيص معابر متفق عليها لدخول المنظمات لإيصال المساعدات للمواطنين بالمناطق المتأثرة، في وقت كشفت فيه عن مشاركة حوالي (17) منظمة دولية ووطنية في توفير المعونات.

وقال مفوض العون الإنساني بالولاية اللواء (م) خضر طويل حسين في تصريح لـ(smc) أن مدينة كادوقلي إستقبلت (618) نازح من مناطق الحركة، متوقعاً إستمرار التدفقات خلال الأيام القادمة للولاية، مشيراً إلي أن بعض المنظمات قدّمت مساعدات عينية، بجانب تقديم الخدمات الصحية من وزراة الصحة، مضيفاً أن ديوان الزكاة قام بتوفير (270) جوال ذرة لتوفير المعونة الغذائية للنازحين.