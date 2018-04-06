(2) مليار جنيه لدعم عودة النازحين واللاجئين بوسط دارفور

زالنجى (smc)

رصدت حكومة ولاية وسط دارفور مبلغ (2) مليار جنيه كمرحله أولى لتوفير احتياجات قرى العودة، في وقت كشفت فيه عن تكوين لجنة عليا للمتابعة.

وقال مدثر آدم وزير التخطيط العمراني بالولاية لـ(smc) إن العمل في تخطيط قرى العودة قد بدأ بجانب توفير الإحتياجات اللازمة بها، مبيناً أن أي قرية سيتم تخطيطها بشكل كامل.

وأوضح آدم أن لجنة الإشراف تم تشكيلها برئاسة الوالي وعضوية وزراء حكومته، مشيراً إلى أن حكومة الولاية تسعى جاهدة لتخصيص مزيد من المبالغ المالية ودعم عودة النازحين واللاجئين داعياً الجهات المختصة بتوفير دعم إضافي مشروعات الولاية في هذا الصدد.