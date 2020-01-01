أعلنت شركة “واتساب” أن تطبيقها للتواصل الفوري سيودع ملايين الهواتف الذكية خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقال المصدر إن التطبيق الشهير، الذي يستخدمه أكثر من مليار مستخدم في مختلف أنحاء العالم، سيتوقف عن العمل في هواتف ويندوز”، وهواتف أخرى تستخدم نظامي تشغيل أبل وأندرويد، وذلك ابتداء من 31 ديسمبر.

وذكرت في بيان: “لن يكون بإمكانك استخدام التطبيق على الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل -ويندوز فون- بعد 31 ديسمبر”.

لكن هذا التوقف لن يطال أجهزة ويندوز فقط، حيث أنه سيستهدف كذلك على العديد من هواتف ايفون وأندرويد.

وابتداء من 1 فبراير 2020، لن يصبح بإمكان الأشخاص الذين يستخدمون نظام اندرويد2.3.7″ أو ما قبله إنشاء حسابات جديدة على واتساب.

المصدر: مواقع الكترونية