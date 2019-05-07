(23) مليون جنيه أرباح مزارعي القطن بمشروع الرهد

الرهد (smc)

كشفت ادارة مشروع الرهد الزراعي عن بداية مبكرة لزراعة محاصيل العروة الصيقية في مساحة (170) الف فدان في وقت اعلنت فيه عن استلام الحصة المقررة التي تبلغ (45) الف جالون من الوقود اسبوعيا .

وقال المهندس عبدالله محمد احمد عمرالمدير العام للمشروع في تصريح لـ(smc) انهم بدأوا في زراعة محصول الفول السوداني في مساحة (50) الف فدان فيما تبدا زراعة محاصيل الصادر والزيوت شهر يونيو المقبل، مشيرا الي ان البنك الزراعي قام بدفع (23) مليون جنيه كإستحقاقات وارباح لمزارعي القطن الموسم السابق مطالبا اياه باكمال بقية السيولة للمزارعين .

ولفت عمر الي بداية الصيانة الصيفية من قبل وكالة الري لازالة الحشائش والاطماء وفتح المصارف تفاديا للغرق في فصل الخريف المقبل مضيفا بان محصول القطن سيتم تمويله عبر صيغة الزراعة التعاقدية والتمويل من البنوك.