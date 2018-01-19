رسمياً.. الكاف يرفض شكوى غينيا ضد السودان

رفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، شكوى الاتحاد الغيني ضد إشراك منتخب صقور الجديان المحلي للاعب السماني الصاوي خلال المباراة التي جمعت منتخبي البلدين في بطولة المحليين “الشان” والي انتهت بانتصار السودان بهدفين مقابل هدف واحد.

وقرر “الكاف”، رفض الشكوى معتبرا أن مشاركة اللاعب السماني الصاوي في المباراة كان قانونيا، بحكم أن انتقاله إلى فريق أهلي طرابلس الليبي، لم يتم قيده رسميا في نظام الانتدابات (TMS) لدى “الفيفا” حتى نهاية المباراة وأعلن الاتحاد الافريقي، في بيان رسمي له، اليوم الجمعة، أن مشاركة اللاعب قانونية تماما، لأن الكاتب العام للفريق الليبي لم يوقع رسميا على قرار ضمه للفريق، كما أن هذا اللاعب لم يشارك في المباراة الثانية أمام منتخب موريتانيا، بل لم يكن متواجدا حتى في ورقة المباراة.

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