400 مليون دولار قيمة انتاج السودان من الذهب خلال 2017

قال وزير المعادن، هاشم علي سالم، إن وزارته قد أنتجت خلال العام المنصرم ما يزيد على الـ 100 طن من الذهب، بما يعادل نحو 400 مليون دولار، وهو ما يعادل صادرات البلاد من النفط قبل الانفصال.

وكشف، لدى مخاطبته مؤتمر المكاتب الإقليمية للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، والملتقى الاستثماري الأول للثروة المعدنية في الروصيرص، الأربعاء، عن وجود 40 معدناً مكتشفاً بالبلاد، وأن المُستغل منها لا يتعدى 13 معدناً.

ونوَّه سالم إلى أن ولاية النيل الأزرق موعودة بالتقدم وسيحدث فيها تغيير إيجابي إذا تم استغلال ثرواتها، مؤكداً مضي وزارته في توطين صناعة التعدين بالبلاد، مؤكداً وقف تصديرها في شكل خام.

وأعلن استيراد الزئبق بحلول العام 2020م، مشيراً إلى وجود ثلاثة بدائل لاستخلاص الذهب بدون مواد كيميائية، كما أثنى الوزير على المعدنين الأهليين لإخراجهم البلاد من الازمة الاقتصادية بإنتاج أكثر من 80 طناً من الذهب.

وجدَّد سالم اهتمام الوزارة بهم من خلال الإرشاد وتقديم الخدمات بالاسواق البالغ عددها 75 سوقاً، وإدخالهم في التأمين الصحي، مبيناً أن لائحة التعدين تمنع استخدام الأطفال في التعدين.

وأشار إلى اتجاه الوزارة لحوسبة العمل التعديني، وحل مشكلة ترحيل الذهب، وإزالة معوقات الاستثمار، وبناء شراكات مع الجامعات.

الشروق