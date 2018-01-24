5 أفلام مميزة ضمن مهرجان السودان للسينما المستقلة

يشارك مهرجان السودان للسينما المستقلة بـ5 أفلام في الدورة الخامسة من 22 إلى 26 كانون الثاني الحالي، وهي ​الرجال فقط عند الدفن لعبد الله الكعبي والرحلة لمحمد الدراجي والقصيران رجل يغرق لمهدي فليفل و300 كم لمحمد الهليل والوثائقي جان دارك مصرية لإيمان كامل.

كما وأنّ مهرجان السودان للسينما المستقلة يعتبر من أحد أبرز الأحداث الثقافية في السودان، اذ يسلط الضوء على السينما المستقلة ويحتفي بالثقافة الأفريقية، وتُعرض فيه مجموعة من أبرز إنتاجات الأفلام الوثائقية والروائية الطويلة والقصيرة من دول مختلفة، كما ينظم المهرجان ورش عمل، لقاءات وسمنارات يقدمها متخصصون في مجال صناع الأفلام حول العالم لتمكين صناع الأفلام السودانيين من المهارات والخبارات الأساسية.

وكالات