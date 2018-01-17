(5) ملايين دولار منحة إنمائية من السويد للسودان

وكالات

وقعت ستكهولم إتفاقية شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية تقدم بموجبها السويد مساعدات مالية للسودان لأهداف إنمائية، وتقدم السويد من خلال الإتفاقية ما يفوق (5) ملايين دولار دعماً للبرنامج الوطني للتعاون ما بين حكومة السودان والصندوق خلال الفترة من (2018 – 2021م).

وقال مسؤول السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للتنمية بالسودان فيصل اسحق إن الشراكة تهدف إلى دعم الجهود الوطنية من أجل النهوض بصحة الأمهات مع التركيز على خفض معدل الوفيات والأمراض، إضافة للعمل على تعزيز خدمات الصحة الإنجابية بما فيها تنظيم الأسرة مع التأكيد على دعم الأنشطة الخاصة بتمكين المرأة وقضايا التنوع الإجتماعي.

ونوه بأنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون والشراكة الكاملة مع حكومة السودان ممثلة في الجهات الرسمية والوطنية ذات الصلة.