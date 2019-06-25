تأثر مناطق بـ(5) ولايات سودانية بالأمطار

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تأثر عدد من ولايات بالسودان بهطول أمطار متفرقة مما أدى الى وقوع خسائر جزئية بالمنازل .

وأكد مدير الطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة بالوزارة مقرر اللجنة الفنية العليا للخريف د. بابكر المقبول خلال اجتماع عقد بالوزارة اليوم تـأثر ولاية كسلا في محليتي ريفي كسلا وخشم القربة ، وولاية شمال دارفور في محلية طويلة ,و شمال كردفان بمحلية أم روابة ,بجانب ولاية سنار بمحلية الدندر ,وولاية غرب كردفان بمحليتي السنوط ولقاوة مشيرا الى عدم وقوع أضرار صحية .

وقال المقبول إن الوزارة عملت على التوسع في أنشطة الترصد المرضي للأمراض الوبائية والتبليغ عنها ومعالجتها بالاضافة إلى أنشطة الاصحاح البيئي وسلامة مياه الشرب وتوجيه الولايات بضرورة كلورة المياه بجانب أنشطة مكافحة نواقل الأمراض والتثقيف الصحي للمناطق المتأثرة . وكشف المقبول عن إرسال الوزارة لفريق إشراف اتحادي للمحليات المتأثرة بولاية كسلا مزود بامداد دوائي وحزم رعاية صحية وعلاجات تكفي ل 100.000 شخص لمدة 3 أشهر و20لتر من مبيد الابيت و100 لتر من مبيد بير مثرين .

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