68 مليون يورو من الإتحاد الأوربي للنازحين بالسودان وجنوب السودان

(smc)

أعلنت مفوضية الاتحاد الاوربي، أنها ستقدم 68 مليون يورو كمساعدات إنسانية إلى الفئات الأكثر إحتياجاً في السودان وجنوب السودان.

ويأتي التمويل في الوقت الذي يحتاج فيه ملايين الأشخاص في هذين البلدين إلى المساعدة ، فيما تسبب الصراع في جنوب السودان في تدفق اللاجئين إلى السودان المجاور.

ويرى الاتحاد الاوروبي ضرورة تكثيف الدعم للسودان وجنوب السودان لان لهم احتياجات إنسانية هائلة. وتتمثل المساعدات في تزويدهم بالضروريات ، مثل الغذاء والرعاية الصحية.

وتشير (smc) نقلاً عن موقع الإتحاد الأوربي أنه سيتم تخصيص 45 مليون يورو للنازحين داخليًا في جنوب السودان ، والمجتمعات المضيفة كأولوية وستخصص لتزويدهم بالمعونات الغذائية الطارئة والرعاية الصحية .

وفي السودان ، تم تخصيص 23 مليون يورو حماية النازحين و لعلاج سوء التغذية في المناطق الأكثر تضررا و توفير المساعدات الغذائية لهم. وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية ، مثل الرعاية الصحية والمأوى والمياه والصرف الصحي.

ويوجد في السودان ملايين النازحين داخليًا ويستضيف حاليًا أكثر من مليون لاجئ اغلبيتهم من جنوب السودان الذين هربوا من ويلات الحرب والمجاعة.