83.3 % نسبة النجاح في شهادة الأساس بالنيل الأزرق

أعلن حسين يس حمد والي ولاية النيل الأزرق والضيف عيسى عليو جالوتا وزير التربية والتعليم بالولاية نتيجة شهادة الأساس بولاية النيل الأزرق، حيث جلس للامتحانات 9 آلاف و348 تلميذا وتلميذة، نجح منهم 6 آلاف و857 تلميذا وتلميذة بنسبة نجاح 83.3%.

وأحرز المركز الأول ثلاثة تلاميذ بمجموع 279 درجة.

وجلس للإمتحانات من محلية التضامن 741 تلميذا وتلميذة نجح منهم 565 بنسبة نجاح 76.2%، وجلس من الكرمك 400 نجح منهم 332، وجلس من الدمازين 4141 ت بنسبة نجاح 80.1%، وجلس من مدارس الرحل 120 تلميذا وتلميذة نجح 109 من التلاميذ، وجلس 4 حالات خاصة نجح منهم 3 بنسبة نجاح 75%.

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