86 دولة تشارك في مهرجان الصداقة مع الشعوب بالخرطوم

أعلن مجلس الصداقة الشعبية العالمية انطلاقة مهرجان الصداقة مع الشعوب في الخامس من فبراير المقبل بالخرطوم بمشاركة 86 دولة.

وقال الأمين العام للمجلس المهندس عبد المنعم السني إن فرقا فنية من عدد من الدول رأسها فرقة الاكروبات الصينية ستشارك في المهرجان، ممتدحا حجم الدعم الذي قدمته الوزارات الاتحادية لإنجاح هذا المهرجان.

من جانبه قال ممثل وزير الخارجية السفير صلاح الجنيد إن مجلس الصداقة الشعبية العالمية ساعد الوزارة على أن تقوم بأعمالها داخل السودان وخارجه، مؤكدا أنه ذراع فاعلة للدبلوماسية في خدمة أهدافها مع دول العالم وشعوبها،

و اكد لوكالة السودان للأنباء وجود تنسيق بين الوزراة والمجلس، حيث رعت الوزارة اجتماعات المجلس بمشاركة كبيرة من الدبلوماسيين والتي خرجت بعدد كبير من الأفكار ضمنت في هذا المهرجان.

وامتدح عميد السلك الدبلوماسي بالخرطوم سفير المملكة المغربية محمد ماء العينين مجلس الصداقة الشعبية العالمية لتبنيه مهرجان الصداقة مع الشعوب، وقال هذه التظاهرة وجدت الدعم والتشجيع من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم، مبينا أنها تفضي جانب من التعامل والتواصل مع مجلس الصداقة الشعبية العالمية.